Wiens Spitäler setzen Quarantäne-Lockerungen nicht um

Weiters kann man sich wie bisher nach fünf Tagen auch „freitesten“. Bei negativem Ergebnis bzw. CT-Wert über 30 gelten dann die oben genannten „Verkehrsbeschränkungen“ für das Privatleben und auch die Maskenpflicht nicht.

Regeln nicht kontrollierbar

In einer ausführlichen schriftlichen Stellungnahme argumentiert nun das Büro Hacker gegen die Empfehlung. Ein großer Teil der positiv Getesteten würde Symptome entwickeln, deshalb sei die Zahl der Personen, die wieder früher arbeiten können, sehr gering, lautet der erste Einwand.

Demgegenüber stünden die äußerst komplexen Regeln für die Verkehrsbeschränkungen. Sie würden zu einem enormen Aufwand für die Behörden führen und seien in der Praxis kaum kontrollierbar.

Freitesten irrelevant

Nur zehn Prozent der positiven Fälle würden es laut Erfahrungen in Wien tatsächlich schaffen, sich am fünften Tag freizutesten, weitere 20 Prozent in den Tagen sechs bis neun. Das würde heißen, dass 70 Prozent der Infizierten nicht von den Regeln zum Freitesten betroffen seien.