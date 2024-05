Wiens Schulden stiegen 2023 auf mehr 10 Mrd. Euro: Wert aber geringer als erwartet

Wien hat im Jahr 2023 neue Schulden im Ausmaß von 1,3 Mrd. Euro aufgenommen. Der Gesamtschuldenstand kletterte damit über die 10-Mrd.-Euro-Marke - konkret auf 10,2 Mrd. Euro. Die Kennzahlen stammen aus dem Rechnungsabschluss für das Jahr 2023, den Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) am Donnerstag präsentierte. Die Neuverschuldung, so wurde betont, sei geringer als geplant. Im Budget für 2023 war man noch von Neuaufnahmen im Ausmaß von 1,4 Mrd. Euro ausgegangen.

Der Löwenanteil der Einnahmen kam aus den Ertragsanteilen der Bundesabgaben. Ihr Anteil betrug 41,2 Prozent. Die oft zitierten Gebühren würden lediglich 3,1 Prozent ausmachen, hob Hanke hervor. Ausgegeben wurden die Mittel vor allem für Soziales und Wohnbau. Auf den weiteren Plätzen folgten Gesundheit, Bildung und Sport sowie Kinderbetreuung. 860 Mio. Euro wurden laut Hanke in Anti-Teuerungsmaßnahmen wie etwa Preissenkungen bei der Fernwärme investiert.

Die Wiener ÖVP konstatierte in einer Reaktion eine "fehlgeleitete Budgetpolitik". Klubobmann Markus Wölbitsch und Finanzsprecher Manfred Juraczka vermissten Reformen samt konkreter Entlastungsschritte. "Mit Sicherheit" würde 2025 die nächste Gebührenerhöhung anstehen, da weiter am "Wiener Teuerungsgesetz" festgehalten werde, vermutete man. Zugleich bekomme Wien die Ausgaben offensichtlich nicht in den Griff. "Es braucht endlich einen Plan für eine Trendwende, ohne die Wiener weiterhin zu belasten", forderte Juraczka.

Auch die FPÖ sah "alles andere als einen Grund zu jubeln". Das Defizit sei noch immer "horrend", ärgerte sich Wiens FP-Chef Dominik Nepp. Entlastungsmaßnahmen für die Bürger, die unter der massiven Inflation leiden würden, seien weiterhin nicht in Sicht. Er kritisierte, dass vorrangig in Klimaschutzmaßnahmen und die Mindestsicherung, von der hauptsächlich "Sozialzuwanderer" profitieren würden, investiert werde.