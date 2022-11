Wiens FPÖ-Chef Nepp bietet Sachslehner neue politische Heimat an

5,80 Euro zahlen die Wienerinnen und Wiener zusätzlich zur Basis-GIS-Gebühr monatlich an Landesabgabe, auf knapp 70 Euro jährlich summiert sich das. Geld, das nicht dem ORF zugute kommt, sondern ins Stadtbudget fließt - im Fall Wiens zweckgewidmet "für kulturelle Belange, insbesondere Altstadterhaltung und neue Medien". Im Jahr 2020 summierte sich das auf 38 Millionen Euro.

Der ÖVP-Gemeinderatsabgeordneten Laura Sachslehner ist das ein Dorn im Auge: Sie fordert via Boulevardzeitung Heute, die Landesabgabe ersatzlos zu streichen. "Gerade vor dem Hintergrund der enormen Teuerungen, die gerade alle Wienerinnen und Wiener massiv fordern, ist es höchste Zeit, dass Wien diese GIS Landesabgabe ebenfalls streicht und endlich aufhört, die Menschen in dieser Stadt zusätzlich zu belasten", so Sachslehner.

"Bemerkenswerter Sinneswandel"

Den Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp scheint die Forderung einigermaßen zu verwirren, wie man einem offenen Brief entnehmen kann, den er Montagmittag als Aussendung veröffentlichte.

"Dein plötzlicher Sinneswandel ist bemerkenswert", schreibt Nepp da an die "liebe Laura", hätten Sachslehner und die übrige ÖVP-Fraktion doch erst Ende September im Gemeinderat einem entsprechenden Antrag der Blauen ihre Unterstützung versagt.