Wiens erster Trans*-Pride-Zebrastreifen am Alsergrund eröffnet

Der Bezirk Alsergrund setzt ein Zeichen gegen die Diskriminierung transsexueller Menschen. In der Spitalgasse eröffneten Bezirkschefin Saya Ahmad und SPÖ-Bezirksrätin Dominique Mras deshalb am Mittwoch - am Transgender Day of Visibility - gemeinsam mit LGBTIQ-Aktivist*innen den ersten Trans*-Pride-Zebrastreifen Wiens.

"Am Alsergrund leben wir Vielfalt und Solidarität", betont Ahmad. "Deswegen freut es mich ganz besonders, dass wir gerade am heutigen Internationalen Transgender Day of Visibilty als ein Zeichen des Respekts, der Akzeptanz und vor allem der Sichtbarkeit den ersten Trans*-Pride-Zebrastreifen im Neunten anbringen. Damit ist uns ein sichtbares Zeichen gegen Diskriminierung gelungen. Das ist einzigartig, nicht nur in Wien, sondern in ganz Österreich!“