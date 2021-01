Volksanwalt prüft Blutspende-Verbot für homosexuelle Männer

In einigen Ländern mit (gerichtlichem) Erfolg: Erst vor Kurzem wurde das Verbot in Brasilien, Ungarn und Groß-Britannien aufgehoben. Schon 2015 urteilte der Europäische Gerichtshof, dass der generelle Ausschluss schwuler und bisexueller Männer als Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung nicht erlaubt sein könnte. Österreich passte die Blutspendeverordnung daher Ende 2019 an – und verhängte eine Zwölfmonatsfrist statt eines Totalverbots.

Dem standardisierten Anamnesebogen des Gesundheitsministeriums zufolge dürfen also homo- und bisexuelle Männer nur dann Blut spenden, wenn sie in den zwölf Monaten vor der Spende keinen gleichgeschlechtlichen Sex hatten.

Das sei keine wirkliche Verbesserung und komme einem Totalverbot gleich, die sexuelle Orientierung werde mit einer Krankheit gleichgesetzt, meint die „Homosexuelle Initiative Wien“ (HOSI).

Riskant sei nicht, mit welchem Geschlecht man Sex habe, sondern wie man diesen praktiziere, argumentiert Obfrau Ann-Sophie Otte. „Ein heterosexueller Mann, der ohne Kondom mit unterschiedlichen Frauen schläft, hat ein höheres Infektionsrisiko als schwule oder bisexuelle Männer, die in monogamen Beziehungen leben bzw. konsequent Kondome benutzen.“

Beim Blutspenden solle also das individuelle Risikoverhalten beurteilt werden, nicht die sexuelle Orientierung, lautet der Tenor in der LGBTIQ-Community.