Wiens Bezirksparteien: Ein spätes Comeback – und das Ende einer Ära

Der ÖVP-Bezirksparteitag in Döbling steht im November an. Schon im Oktober wird bei der ÖVP in Neubau gewählt. Dort stellt sich Christina Schlosser der Wiederwahl. Bekannt ist sie für ihren Kampf für den Erhalt der Schubertlinde – aber auch, weil sie nach der Wahl in einen ÖVP-internen Konflikt verwickelt war. Bei der Frage, welcher türkise Kandidat aus dem Wahlkreis in den Gemeinderat einziehen darf, kam es im Herbst zu einem öffentlich ausgetragenen Mandatsstreit.