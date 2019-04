Wiener Wutraum lädt zum Austoben

Es fühlt sich fast wie ein Einkaufsbummel an, wenn man in Wiens erstem Wutraum in Floridsdorf vor dem Regal steht, angefüllt mit Geschirr und Elektronikgeräten. Bei "DestructionMaxx" dürfen Computer, Porzellan & Co. mit verschiedenen Werkzeugen zertrümmert werden. Beim Sortiment geht es aber nicht um Ästhetik, sondern darum, was am schönsten zersplittert und am lautesten kracht.

"Besonders beliebte Hassobjekte sind Drucker und alles, was mit Computern zu tun hat", erklärte Spielleiter Orlando Süss bei einem APA-Lokalaugenschein in der ehemaligen Lagerhalle. Tastaturen und Bildschirme - nach Voranmeldung auch gerne die eigenen - können je nach Zerstörungslust mit Hammer, Brecheisen, Baseballschläger und Schaufel bearbeitet werden. Den Vorschlaghammer hat man aus dem Programm genommen, "weil der Tisch das nicht aushält", wie Süss erzählt.