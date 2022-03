Wiener würgte Pkw-Lenker im Streit um Vorrang

Ein 56-jähriger Wiener Autofahrer soll am Samstagnachmittag bei einem Streit um die Vorrangfrage beim Alma-König-Weg in Liesing einen um zehn Jahre älteren Kontrahenten verletzt und mit dem Umbringen bedroht haben. Zuvor soll er den Pkw des 66-Jährigen blockiert haben, dann sei er ausgestiegen und habe sein Opfer durch dessen offenes Fenster gewürgt und geschlagen, berichtete die Landespolizeidirektion in einer Aussendung. Er wurde festgenommen.

Kurz nach 13.00 Uhr traf dann die Polizei ein, woraufhin der Aggressor die Flucht ergriff. Jedoch entschied sich der 56-Jährige wenig später doch noch zur Rückkehr, sodass die Festnahme vollzogen werden konnte. Das Opfer wurde durch die Attacke leicht verletzt.