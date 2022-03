Am Donnerstagnachmittag beobachteten Beamte der Bereitschaftseinheit einen Mann beim mutmaßlichen Drogenverkauf am Yppenplatz in Wien-Ottakring.

Der 24-jährige Syrer dürfte Rauschgift an zwei Männer im Alter von 20 und 36 Jahren verkauft haben. Die Beamten konnten den Tatverdächtigen anhalten und festnehmen. Die Polizei hat bei dem Mann und in einem nahegelegenen Versteck in einem Park zum Verkauf vorbereitete geringe Mengen an Marihuana sichergestellt.

Bei einer ersten Vernehmung zeigte sich der 24-Jährige geständig und wurde in eine Justizanstalt gebracht. Die beiden mutmaßlichen Käufer wurden nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt.

