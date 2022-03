Die Wiener Polizei fahndet nach fünf bis sechs jugendlichen Tatverdächtigen, die am Freitag gemeinsam einen bewaffneten Überfall in einer Trafik in der Inzersdorfer Straße in Favoriten verübt haben sollen. Vor der Tat sollen erst zwei der Jugendlichen die Lokalität betreten und eine Kaufabsicht geäußert haben, dann stürmten die weiteren Komplizen in die Trafik. Gemeinsam bedrohten sie die Trafikantin mit Messern und Pistolen, raubten Bargeld und ergriffen die Flucht.

Als Tatzeit wurde 17.40 Uhr angegeben, die Schadenshöhe ist unbekannt und eine Sofortfahndung verlief erfolglos. Das Opfer blieb bei dem Überfall unverletzt. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach den fünf bis sechs Jugendlichen. Diese waren allesamt dunkel bekleidet und zwischen 165 bis 190 Zentimeter groß gewesen.

Die Wiener Polizei bittet Zeugen, denen die Tatverdächtigen vor, während oder nach der Tat aufgefallen sind, sich zu melden. Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, unter der Telefonnummer 01-31310-57800 erbeten.