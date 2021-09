Wiener Wohnen: 53 Personen in Korruptionsaffäre angeklagt

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat Anklage gegen 53 Personen in einer Korruptionsaffäre um Wiener Wohnen erhoben. Wie die Kronen Zeitung berichtet, soll es dabei um Reparaturaufträge in Gemeindebauten gehen. In den Jahren 2011 bis 2013 hätten Mitarbeiter verschiedener Firmen Schäden an Fensterscheiben festgestellt, die zum Teil gar nicht bestanden hätten. Die Reparaturen, etwa der Austausch von Scheiben, sollen nur vorgetäuscht worden sein. Die Werkmeister, die für manche Gemeindebauten zuständig sind, seien mit drei Prozent an den Aufträgen beteiligt gewesen und sollen mit Tankgutscheinen belohnt worden sein.

Die Behörde habe ursprünglich gegen 93 Personen ermittelt, 53 scheinen nun in der Anklage auf, schreibt die Krone. Alle Beschuldigten bestreiten die Vorwürfe, es gilt die Unschuldsvermutung. Sie werden von Aussagen des Kronzeugen belastet, einem früheren Mitarbeiter einer Baufirma.