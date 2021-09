ÖVP will Fußgängerzone bei U2-Station Reinprechtsdorfer Straße

Die Fassaden sind mit Pflanzen bewachsen. In der Fußgängerzone zwischen den Häusern gibt es Bänke, Solarpaneele und einen Touchscreen, auf dem man sich orientieren kann. Auch ein Trinkbrunnen ist vorhanden. So stellt man sich bei der Wiener ÖVP die Oberflächengestaltung der Siebenbrunnengasse nach dem U2-Ausbau vor.

Die entsprechenden Pläne wurden am Donnerstag von Stadträtin Bernadette Arnoldner und Bezirksparteiobmann Alexander Biach präsentiert. Das Konzept ist das Ergebnis einer Ideensammlung, das die ÖVP Ende Mai gestartet hat.

In der Siebenbrunnengasse befindet sich aktuell die Baustelle für die neue U-Bahn-Station Reinprechtsdorfer Straße. Dadurch wird Margareten an das Netz der U2 angeschlossen. Somit wird die U2 die längste U-Bahn-Linie Wiens.

Vorschlag an Gemeinderat

„Aber auch oberirdisch geschieht viel Neues“, sagt Arnoldner. Umbaubestrebungen für die Reinprechtsdorfer Straße gibt es schon lange - der KURIER berichtete - für den Bereich um die U-Bahn-Station gab es bisher aber keine Pläne.

„Unser Vorschlag fügt sich ideal in den Prozess ein“, sagt Biach. Ziel sei es, durch die Neugestaltung der Gegend die Attraktivität des 5. Bezirks zu steigern.

Den präsentierten Vorschlag will die ÖVP im Oktober dem Gemeinderat vorlegen. „Uns ist es ein Anliegen, die Meinungen der Bürgerinnen und Bürger einzubringen. Am Ende des Tages entscheiden aber nicht wir, was umgesetzt wird“, sagt Arnoldner.