Wiener Weihbischof Helmut Krätzl schwer erkrankt

Der emeritierte Wiener Weihbischof Helmut Krätzl ist schwer erkrankt. Kardinal Christoph Schönborn rief am Dienstag zum Gebet für den 91-jährigen auf. Dessen Gesundheitszustand habe sich in den letzten Tagen deutlich verschlechtert, hieß es in einer Aussendung der Erzdiözese Wien, wo Krätzl von 1977 bis zu seiner Emeritierung 2008 Weihbischof war.

In den letzten Jahren hätten zunehmende gesundheitliche Beschwerden die Möglichkeiten des öffentlichen Wirkens des 91-jährigen Weihbischofs beeinträchtigt. Er lebte zurückgezogen in Wien, nahm jedoch, soweit es ging, noch am kirchlichen Leben Anteil. So konnte Krätzl am 9. Jänner noch den Gedenkgottesdienst der Bischofskonferenz für den verstorbenen emeritierten Papst Benedikt XVI. im Stephansdom im Rollstuhl sitzend mitfeiern.