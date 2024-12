Wiener U-Bahn: Welche Baustellen und Teilsperren 2025 anstehen

Die Wiener Linien werden auch im kommenden Jahr umfangreiche Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten im Bereich Straßenbahn und U-Bahn durchführen. Für Fahrgäste bedeutet das, dass sie mitunter nicht ungehindert an ihr Ziel kommen. 2025 stehen etwa erneut einige Sperren im U-Bahn-Netz auf dem Programm. So wird die U4 wieder im Sommer geteilt geführt , dieses Mal im Abschnitt zwischen Schottenring und Friedensbrücke .

Im Sommer 2024 haben die Wiener Linien die Tunnelträger der U4 zwischen Schwedenplatz und Schottenring saniert, was einen geteilten Betrieb zur Folge hatte. 2025 ist nun der Abschnitt zwischen Schottenring und Friedensbrücke an der Reihe. Während dort gewerkt wird, kann die U4 diesen Bereich nicht passieren. Angekündigt wurde ein Ersatzverkehr .

Die Einschränkungen auf der grünen Linie beginnen jedoch schon früher. Vom 13. Jänner bis Ende Februar kann wegen Arbeiten an einem Brückentragwerk nur jeder zweite Zug bis Heiligenstadt fahren.

Bei der U1 fallen die Einschränkungen weniger folgenreich aus. In Kagran wird der Bahnsteig in Fahrtrichtung Oberlaa erneuert. Die Züge fahren auf dieser Seite von März bis Juli ohne zu halten durch die Station.

Auch U6 mit kurzen Unterbrechungen

Die U6 erhält in den Semesterferien und den Herbstferien neue Weichen zwischen Spittelau und Jägerstraße. Das bedeutet ebenfalls eine zwangsweise Zweiteilung, zumindest in diesem Zeitraum. Die Linie 33 fährt dann laut Wiener Linien auch am Wochenende und abends zwischen Josefstädter Straße und Jägerstraße.