Wiener U-Bahn: Teilsperren bei U1, U2 und U4 angekündigt

Ab Ende Mai wird die U2 für zwei Jahre lang zum Teil gesperrt. Aber auch davor wird es bereits zu Einschränkungen kommen. Bei den Linien U1, U2 und U4 wird es an drei Wochenenden zu einem verzögerten Betriebsbeginn kommen. Das teilten die Wiener Linien der APA am Dienstag mit. Den Auftakt macht die U1 am kommenden Sonntag.

Die U1 kann ihren Betrieb am 11. April, die U4 am Pfingstmontag (24. Mai) und die U2 am Sonntag, den 30. Mai, erst ab 7.00 Uhr aufnehmen. Wobei die Angelegenheit bei der U2 insgesamt komplexer ist. Denn sie wird am 30. Mai den Betrieb nicht nur verspätet aufnehmen, sondern dies auch zunächst nur zwischen Seestadt und Praterstern tun.