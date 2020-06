Kostenstreit um "Wiener Tiere"

Der Vertrag regelt, wie viel der Verein für die Betreuung der „Wiener Tiere“ erhält. 760.000 Euro sind das jährlich. Kostendeckend sei das aber bei fünf Millionen Euro Jahreskosten ganz und gar nicht: „Wir bekommen pro Hund und Tag rund zwölf Euro, für eine Katze rund acht Euro. In der Regel aber nur für 30 Tage. Die Verweildauer im Tierschutzhaus ist aber mittlerweile doppelt so lange“, sagt WTV- Präsidentin Madeleine Petrovic. Auch die Tierarztkosten seien in letzter Zeit stark gestiegen. Vor allem durch „Schmuggelhunde.“ Petrovic: „Der Handel mit Hundewelpen hat enorm zugenommen. Fast alle sind krank und müssen behandelt werden.“ Diesen geänderten Rahmenbedingungen müsse man auch Rechnung tragen. Eine „zeitgemäße Lösung“ wolle man jetzt mit Verhandlungen mit der Stadt Wien finden. Das Haus bleibe offen – obwohl es mit 1800 Tieren „randvoll“ ist. Gibt es bis Jahresende keine Lösung, müsse die Betreuung jedes Tieres aus Wien eben einzeln abgerechnet werden.