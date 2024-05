Wiener Stadtgärten im Sommer: Wo die roten Blumen blühen

Im Rathauspark stolzieren ein paar Krähen durch die Wiese, vereinzelt sind Spaziergänger auf den Wegen unterwegs. In einer Wiese vor dem #wienliebe-Schriftzug fällt eine Erdfläche auf, die durch ein Raster aus weißen Schnüren in gleichmäßige Quadrate unterteilt ist. Es ist ein Blumenbeet, das darauf wartet, für den Sommer von den Wiener Stadtgärtnern bepflanzt zu werden.

In den nächsten drei Wochen soll die Pflanzung der 360.000 Sommerblumen in den 500 so genannten Wechselflorbeeten in ganz Wien abgeschlossen sein. "Dann wurzeln sie sich zwei bis drei Wochen ein, werden gedüngt und gegossen und treiben richtig schön an", sagt Heinrich. Bis in den September hinein soll die Blüte dauern - dann werden schon die Blumenzwiebeln für das nächste Frühjahr gesetzt, bevor die Kälte ins Land zieht.