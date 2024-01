Das „Wiener Wäldchen“ soll es in (fast) jedem Bezirk geben

Dabei handelt es sich um einen sehr dichten und schnell wachsenden Wald auf kleiner Fläche. Oft wird diese, meist eingezäunte, Wildnisfläche auch mitten im städtischen Gebiet angelegt. In Wien wurde das Pilotprojekt „Wiener Wäldchen“ im November 2022 ins Leben gerufen. Damals wurde der erste kleine Wald im Stefan-Weber-Park an der Grenze zwischen fünften und 12. Bezirk gepflanzt.

Vier Weitere geplant

Seitdem sind vier weitere Wäldchen in Penzing, Hernals, der Brigittenau und eben jener in der Donaustadt dazugekommen. Und dabei soll es nicht bleiben. Allein für 2024 sind noch vier solcher Mini-Wälchen geplant, heißt es aus dem Büro von Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ). Die genauen Standorte stünden zwar noch nicht fest, allerdings soll in Zukunft in jedem Bezirk, in dem es möglich ist, ein „Wiener Wädchen“ gepflanzt werden, heißt es. Die Begrünungsmaßnahme eigne sich aufgrund ihrer geringen Mindestgröße von 150 Quadratmetern nämlich gut, um städtische Restflächen, größere Parkflächen und Plätze aufzuwerten.

Zudem senke der kleine Wald nach einigen Jahren durch Verdunstungskühlung die Temperatur der direkten Umgebung, heißt es aus der Stadt. Innerhalb von nur rund 15 bis 20 Jahren könne nämlich durch die Aufforstung ein fast natürlicher Wald entstehen. Normalerweise dauere dies viel länger, um die 200 Jahre.

