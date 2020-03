Wiener SPÖ ist im Streit "geeint“

„Fokussieren auf die Wahl“

Novak will den Ball flach halten: Konflikte gebe es ja nur in drei der 23 Bezirke. „Es gibt demokratische Abstimmungen und dann fokussieren wir uns auf den Wiener Wahlkampf“, sagt Novak.

Dass es nach den Querelen in der Donaustadt, in Margareten und in der Inneren Stadt auch zu Streitigkeiten in anderen Bezirken kommen könnte, glaubt Novak nicht. Konkret: Sie gehe nicht davon aus, „dass in mehreren Bezirken noch etwas ausbricht“. Die Wiener SPÖ sei geeint.