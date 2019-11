Wiener Spitalsarzt niedergestochen: Patient wird eingewiesen

Die Staatsanwältin schloss sich der Einschätzung der Psychiaterin an und forderte deshalb die Einweisung des Mannes aus Sierra Leone, der seit 2004 in Österreich lebt, in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Die Geschworenen unter dem Vorsitz von Richter Patrick Aulebauer stimmten dem zu.

Doch von Anfang an: Seit 2001 trägt J. wegen einer schweren Herzerkrankung einen Herzschrittmacher. Im Mai erlitt er drei Schocks, woraufhin er das SMZ aufsuchte. Der 64-jährige Arzt kontrollierte den eingesetzten Defibrillator, es schien aber alles gestimmt zu haben. J. sah das anders. An diesem Tag fühlte er sich nicht richtig behandelt.

Marien-Erscheinung

Am 10. Juli wollte er eigentlich zu einem Termin beim AMS fahren. Am Weg dorthin sei ihm aber die Heilige Maria erschienen, sie habe zu ihm gesagt: "Wegen deiner Probleme solltest du ihn (den Arzt; Anm.) wegmachen", erklärt J. ruhig, aber in Englisch und mit starkem Akzent.

Daraufhin fuhr er ins Spital, wartete im vollen Wartezimmer. Als der Arzt vorbeikam, stach er zu. Danach soll er sich wieder hingesetzt haben, sogar versucht haben, die anwesenden Patienten zu beruhigen und habe auf seine Festnahme gewartet, wie Zeuginnen schilderten.