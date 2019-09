Wiener Spitalsarzt niedergestochen: Patient nicht zurechnungsfähig

Der 33-Jährige war seit längerem im SMZ Süd wegen einer Herzerkrankung in Behandlung, die er als besonders bedrohlich empfand. Er dürfte sich einerseits von den Ärzten schlecht behandelt gefühlt und andererseits aus Sorge um seine Gesundheit in ein krankhaftes Wahngebilde hineingesteigert haben. Die Staatsanwaltschaft habe beim Landesgericht gemäß § 21 Absatz 1 StGB einen Antrag auf Unterbringung des 33-Jährigen in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingebracht, gab Behördensprecher Vecsey bekannt. Ob diesem stattgegeben wird, muss ein Schwurgericht entscheiden. Verhandlungstermin gibt es noch keinen.

Dem Oberarzt hatte eine Notoperation das Leben gerettet. Der 64-Jährige war kurz vor der Pensionierung gestanden, als er von dem Patienten attackiert wurde.