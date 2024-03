Wiener soll zunächst Taxler und dann Polizisten attackiert haben

Ein 26-jähriger Mann hat Dienstagmittag offenbar dermaßen randaliert, dass am Ende ein Taxifahrer und ein Polizist verletzt waren. Der Wiener stieg in der Leyserstraße in Penzing in das Taxi. Dort schnappte er sich das Mobiltelefon des Lenkers und schmiss es auf den Boden. In der Folge kam es zu einer Rangelei zwischen dem 47-jährigen Taxler und dem 26-Jährigen auf der Straße. Ein Polizist außer Dienst kam dem Chauffeur zu Hilfe, so die Polizei am Mittwoch.