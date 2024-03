Wiener soll mit Hammer auf die Tür von Nachbarn eingeschlagen haben

Immer wieder soll ein Wiener in einem Wohnhaus in Favoriten auf die Tür seines Nachbarn mit dem Hammer geschlagen haben. Dabei bedrohte er die gesamte Familie mit dem Umbringen. Jetzt reichte es dem Nachbarn, er holte die Polizei und der 36-Jährige wurde Dienstagnachmittag festgenommen. In seiner Wohnung wurde nicht nur eine Indoor-Aufzuchtanlage für Cannabis entdeckt, sondern auch gestohlene Autokennzeichen.