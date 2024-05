Sängerknaben schließen "letzte Lücke": Unterstufe für Chormädchen

Gemeinsames Singen fördere gegenseitige Rücksichtnahme

Vergangenen Dezember haben die Sängerknaben 800.000 Euro Akuthilfe vom Bund bekommen, um den Betrieb aufrechterhalten zu können. Damals hieß es, eine nachhaltige Lösung würde in den kommenden Monaten erarbeitet werden. Vor drei Wochen habe es ein Gespräch mit Kultur- und Bildungsministerium sowie der Stadt Wien gegeben, berichtete man heute. Ein weiteres solle folgen. Wenngleich die Art der nachhaltigen Finanzierung noch diskutiert werde, sei "die Botschaft angekommen". Die neue Aufstellung des Campus Augarten solle als weiteres Argument dafür dienen.

Das gemeinsame Singen schule die Fähigkeit, aufeinander Rücksicht zu nehmen und sei in unserer von Krieg geprägten Zeit essenziell, sagte Arthold. "Das ist das Alter, in dem Toleranz und Respekt gelernt werden. Wir haben auch ukrainische Flüchtlingskinder." Das Gefühl der Gemeinschaft sei keine Floskel, es werde gelebt. "In einem Chor gibt es einen ukrainischen und einen russischen Knaben, und sie sind Best Friends."