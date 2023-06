Wiener Rettungsauto im Stau: Verfahren gegen Aktivisten eingestellt

Die "Letzte Generation" übte am Freitag in einer ersten Reaktion scharfe Kritik an den Einsatzkräften. Die Wiener Berufsrettung habe "nachweislich Falschinformationen verbreitet", so Sprecherin Marina Canaval auf APA-Anfrage.

"Etliche Medien haben uns die Schuld am Tod eines Mannes gegeben. Politiker haben die Gelegenheit genutzt, uns zu diffamieren und uns als Terroristen bezeichnet", hieß es. "Es gab bis heute keine Entschuldigung", dieser Umgang mit Klimaaktivisten sei "absolut würdelos". Eine APA-Anfrage an die Wiener Berufsrettung blieb zunächst unbeantwortet.