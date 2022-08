Wiener Restaurantwoche geht in die 25. Auflage

Gehobene Küche gehört zu den schönen Dingen des Lebens, die man sich üblicherweise nur ab einer ebenso gehobenen Gehalts- oder Erbschaftsklasse leisten kann. Landet so ein Mehrgängemenü doch schnell im dreistelligen Eurobereich – ohne Weinbegleitung, versteht sich.

Zweimal im Jahr werden einige der feineren Restaurants der Stadt aber für die breitere Masse zugänglich, und zwar während der Wiener Restaurantwoche. Die nächste und insgesamt 25. ihrer Art geht übernächste Woche, konkret von 29. August bis 4. September, über die Bühne und bietet unter dem Motto „Fein speisen zu Jubelpreisen“ vergünstigte Menüs in über 80 Gastronomiebetrieben.

Neue Zielgruppen

„Mit der Restaurantwoche wird die heimische Spitzengastronomie für alle erlebbar. Mit Speisen der Spitzenklasse zu Fixpreisen möchten wir vor allem neuen Zielgruppen die gehobene Gastronomie näherbringen“, sagt Veranstalter Dominik Holter.

Dass die Aktionswoche in die Ferienzeit fällt, in der die Gastronomie traditionell schwächer ausgelastet ist, ist dabei kein Zufall. Geht es doch auch darum, den Betrieben – insbesondere nach der herausfordernden Pandemiezeit – unter die Arme zu greifen. Erwartet werden um die 20.000 Besucherinnen und Besucher. „Die Restaurantwochen haben sich mit der 25. Auflage als wertvolle Unterstützung für die Wiener Gastronomie fest etabliert. Ein Erfolgsgeschichte, die bisher Tausende neue Gäste begeistert hat“, sagt Peter Dobcak, Obmann der Fachgruppe Gastronomie der Wiener Wirtschaftskammer.

Große Bandbreite

Angeboten werden sowohl 2-gängige Mittagslunches als auch 3-gängige Abenddinner zu Fixpreisen. Diese starten in den Nicht-Haubenlokalen bei 14,50 Euro für den Lunch und 34,50 Euro für das Dinner und steigen auf bis zu 29,50 Euro für den Lunch und 64,50 Euro für das Dinner in der Top-Kategorie der 3-Hauben-Restaurants.

Derer nehmen dieses Mal sechs an der Restaurantwoche teil, darunter „Das Schick“ am Parkring, das „Gourmet Gasthaus Freyenstein“ in Währing oder auch der Heurigenhof Bründlmayer in Langenlois.

Tischreservierungen sind bereits seit Dienstag online unter restaurantwoche.wien möglich und besonders für die begehrteren Häuser so bald wie möglich empfohlen. Auf der Webseite findet man nicht nur alle teilnehmenden Restaurants, sondern auch gleich die angebotenen Menüoptionen.