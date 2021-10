Wiener Polizist von Hund gebissen und von Besitzerin geschlagen

Die Polizei wurde am Donnerstagabend wegen einer lärmenden Gruppe in der Breitenseer Straße in Wien-Penzing alarmiert. Dort traf die Polizei auf eine Gruppe von Personen, die offenkundig Alkohol konsumierten und sich laut verhielten.

Mit einem Permanentmarker beschädigte eine 23-Jährige ein abgestelltes Fahrzeug und verhielt sich mit ihrem mittelgroßen Hund äußerst aggressiv und beleidigend gegenüber den Beamten.