Wiener OP-Säle sind mangelhaft ausgelastet

Wenn die Prüfer des Stadtrechnungshofs ausrücken, um das Ressort von Stadtrat Peter Hacker (SPÖ) unter die Lupe zu nehmen, werden sie meist fündig. Ist doch das enorm große Feld des Wiener Gesundheitswesens und dabei speziell der Bereich der Spitäler seit jeher ein guter Nähr-boden für Missmanagement und Ineffizienz jeglicher Art. Das bestätigen auch die aktuellen Berichte des Stadtrechnungshofs.

Lange OP-Wartezeiten

Das monatelange Warten auf einen Termin für eine Hüft-, Knie- oder Staroperation in den Wiener Gemeindespitälern ist seit vielen Jahren ein großes Ärgernis. Ein Befund, der sich durch die Nachschau des Stadtrechnungshofs im Wesentlichen bestätigte.

So kam es etwa bei den Hüft- oder Knieoperationen 2019 in den Gemeindespitälern zu Wartezeiten von bis zu 31 Wochen. Beim Grauen Star immerhin noch bis zu 20 Wochen. Seitens der untersuchten Krankenhäuser wurde Personalmangel als Hauptgrund für lange Wartezeiten genannt.

Positiv vermerken die Prüfer, dass im Beobachtungszeitraum 2017 bis 2019 die Wartezeiten in den meisten Abteilungen gleich blieben oder sogar sanken.

Daneben stellen sie aber eine Vielzahl von Mängeln fest – etwa bei den EDV-Planungssystemen in den einzelnen Spitälern. Sie sind zum Teil so unzulänglich, dass das Personal auf Hilfsdokumentationen (teils sogar in Papierform) ausweichen muss.