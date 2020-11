Wiener ÖVP schiebt ihre Personalrochaden kurzfristig auf

Dass das die ganze Wahrheit ist, wird in der Partei bezweifelt. So dürften unter anderem noch nicht für alle Posten die geeigneten Personen gefunden worden sein. Der ÖVP stehen zwei nicht amtsführende Stadträte zu. Eines der Ämter dürfte an Isabelle Jungnickel aus der Inneren Stadt gehen. Der zweite ist dem Vernehmen nach noch vakant. Die ÖVP ist auf der Suche nach einem Mann. Bisher bekleidet Markus Wölbitsch den Posten. Er wäre künftig aber gerne Klubobmann.