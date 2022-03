Wiener Öffis: Im Vorjahr um 38 Prozent weniger Fahrgäste als vor Corona

Die zurückgelegten Kilometer von U-Bahn, Straßenbahn und Bus waren demnach 2021 schon wieder so hoch wie noch vor Corona. Insgesamt wurden 78 Millionen Kilometer abgespult. Auch die Nacht-U-Bahn ist inzwischen wieder unterwegs.

Öffi-Anteil stieg auf 30 Prozent

Dass im Vorjahr 596 Mio. Menschen die Wiener Öffis nutzten, bedeutet rechnerisch ein kleines Plus zu den Monaten unmittelbar davor. Im Jahr 2020 wurden 574 Mio. Fahrgäste gezählt. Der Trend wirkt sich auch auf den Modal-Split aus. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Öffi-Anteil an den zurückgelegten Wegen in der Stadt wieder von 27 auf 30 Prozent. Zuvor hatten die Öffis von 2019 auf 2020 elf Prozentpunkte verloren.