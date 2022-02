Wiener Mini-Orchester spielt bei Privatkonzerten auf

Die Musik kann vor Ort gewählt werden. Die einzige Bedingung: Es muss alles aus ihrem Repertoire sein. Dieses ist allerdings ohnehin breit gefächert. Es umfasst historische Tanzmusik verschiedener Epochen, mit Schwerpunkten auf dem 18. Jahrhundert und der Wiener Musik von um der Wende vom 19. auf das 20. Jahrhundert.

Wien als Inspiration

„Wir fühlen uns in diesen Stücken zu Hause: sei es durch unseren Hintergrund in Musikwissenschaft und Alter Musik oder durch direkten örtlichen Bezug“, heißt es in der Selbstbeschreibung. Wien liefere dahingehend ein unfassbar reiches historisches Repertoire, das“ unserer Besetzung auf den Leib geschnitten ist“.