Die Rückkehr des Wienerischen in der Musik

Unterstützer beklagen vor allem die fehlende Medienpräsenz. Seit dem Tod von Heinz Conrads Mitte der 80er werde dem Wienerlied weder im Fernsehen noch im Radio – außer gelegentlich auf Ö1 – Raum gegeben. „Einmal im Jahr ‚Wiener Blond‘ (siehe Artikel rechts oben) macht noch keinen Sommer“, stellt Universitätsprofessor Harald Huber vom Institut für Popularmusik leicht konsterniert fest.

„Dabei ist es so einzigartig“, ergänzt Sängerin Charlotte Ludwig. „Es gibt weder ein Pariser- noch ein New-York-Lied. Das Wienerlied ist so besonders – und darf deshalb nicht in Vergessenheit geraten.“ Um das zu erreichen, hat Charlotte Ludwig ein Festival ins Leben gerufen: Mit So klingt’s in Wien soll dem traditionellen Wienerlied ein Denkmal gesetzt werden. Zwischen 26. Mai und 12. Juni bietet sie insgesamt 26 Konzerte an.