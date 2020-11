Wiener Marktamt nahm 70 Versicherungsmakler unter der Lupe

Gravierende Missstände hat das Marktamt bei Wiener Versicherungsmaklern und -agenten festgestellt. In den vergangenen zwei Monaten wurden insgesamt 70 Betriebe kontrolliert. Mit ernüchterndem Ergebnis: Bei 19 davon – also in 27 Prozent der Fälle – wurden wegen Vergehen gegen die Gewerbeordnung Anzeigen erstattet. Auf die betreffenden Unternehmen warten zum Teil empfindliche Strafen von bis zu 20.000 Euro.

Dass das Marktamt für die Marktaufsicht und die Lebensmittelkontrolle zuständig ist, dürfte allgemein bekannt sein. Dass die Kontrolle aller Branchen, die der Gewerbeordnung unterliegen – vom Fotografen, über den Baumeister, bis hin zum Versicherungsmakler – ebenso zu seinen Aufgaben gehört, wissen dagegen die Wenigsten.