Sonntags illegal geöffnet: 128 Anzeigen in Wiener Kleinsupermärkten

Sie hätten es nicht gewusst. Oder: Das Geschäft am Sonntag sei einfach so viel besser. Die Ausreden, die die Beamten am gestrigen Sonntag zu hören bekamen, waren keine neuen.

Insgesamt 44 Betriebe hat die Gruppe Sofortmaßnahmen, ein Einsatzteam Stadt Wien, am 8. November besucht. 29 davon hatten illegal offen. Gegen sie wurden in Summe 128 Anzeigen ausgestellt.