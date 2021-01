Wiener Marktamt erklärt seine Arbeit plastisch in Musikvideo

Teigtascherl-Skandal

Der Großteil des Videos spielt am Floridsdorfer Markt, gegen Schluss wechselt die Handlung in eine illegale Teigtascherl-Fabrik: In einer unaufgeräumten, schmutzigen Küche stellen rauchende Männer mit tätowierten Oberarmen Teigtascherl her - eine Anspielung auf die vielen ungustiösen Produktionsstätten, die das Marktamt in den Jahren 2019 und 2020 ausheben konnte.

Auch im Video geht die Geschichte gut aus: Die Protagonisten können die Teigtascherl-Händler schließlich stellen.

MA 48 hat eigene Band

Das Marktamt ist übrigens nicht die einzige Abteilung der Stadt Wien, die der Öffentlichkeit ihre Aufgaben über Musik erklärt. Von der MA 48 gibt es den Song "Secondhand", das zugehörige Video spielt im 48er-Tandler und bewirbt das Sortiment des Geschäfts (5., Siebenbrunnenfeldgasse 3) sowie Abfallvermeidung.