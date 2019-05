Warum sich die Stadt Wien von der Magistratsabteilung lossagt

Nichts hat das Bild vom Alltag in einer Wiener Magistratsabteilung so geprägt wie die Fernsehreihe „MA2412“. In 34 Folgen gewährt sie einen tiefen Blick in die Abgründe der Beamtenseele. Erotikkalender studieren (Herr Weber), Modellautobauen (Ingenieur Breitfuss), und Telefonieren (Frau Knackal) geht im fiktiven Dekorationsreferat über alles – vor allem übers Arbeiten.

Natürlich ist all das übertrieben. Doch wer die Serie schaut, bekommt ein Gefühl für Wien und eine seiner ureigensten Institutionen: die Magistratsabteilung. Sie verdankt ihren Kultstatus (auch) der Serie.