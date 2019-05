Marken-Bewusstsein im Wiener Magistrat

Am eindrücklichsten führt aber die städtische Müllabfuhr vor, dass auch eine Magistratsabteilung das Potenzial zur Marke hat. Ihre in geschwungener Handschrift gehaltene, rot-blaue „48“, die ihre Fahrzeuge, Mülltonnen oder die Jacken ihrer Mitarbeiter ziert, ist in Wien äußert geläufig.