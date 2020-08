Wiener Linien Mitarbeiter mit Schere bedroht

Ein schlafender und alkoholisierter Fahrgast hat am Freitag einen U-Bahnfahrer in Wien-Favoriten mit einer Schere bedroht, nachdem ihn dieser zuvor mehrfach angesprochen und dadurch aufgeweckt hatte. Nach dem Vorfall in der U1-Station Alaudagasse entschloss sich der 53-Jährige, die Garnitur zu verlassen, dabei versuchte er einem Fahrgast ins Gesicht zu schlagen.

Versuchte Körperverletzung

Eine vorläufige Festnahme war die Folge der gefährlichen Drohung und der versuchten Körperverletzung, denn der Unbeteiligte konnte den Schlag abwehren. Mehrere Zeugen, die den Randalierer beobachtet hatten, hielten den Betrunkenen bis zum Eintreffen der Exekutive gegen 14.30 Uhr fest. Laut Polizeisprecher Marco Jammer wurde bei dem 53-jährigen Mann ein Alkoholwert von einem Promille festgestellt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen, seine Schere wurde ihm abgenommen.