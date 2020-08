Polizist mit Faustschlag verletzt

Die Polizei wurde am Dienstag zu einer Rauferei in einem Lokal in Litzelsdorf gerufen, wie die Landespolizeidirektion am Freitag mitteilte. Gegen 18 Uhr gingen ein Mann und seine 37-jährige Lebensgefährtin auf die alarmierten Polizisten los. Dabei versetzte der 38-Jährige einem Polizisten einen gezielten Faustschlag ins Gesicht. "Sie waren äußerst aggressiv und wurden durch massive Körperkraft und unter Einsatz des Pfeffersprays festgenommen", sagt ein Sprecher der Polizei.

Die beiden Festgenommenen wurden zur ärztlichen Untersuchung in das Landeskrankenhaus Graz gebracht. Der 38-Jährige wurde in weiterer Folge auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Eisenstadt in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert. Der im Gesicht verletzte Polizist wurde im Krankenhaus Oberwart erstversorgt.