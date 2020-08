Mehrere Unfälle mit betrunkenen Lenkern in Salzburg

Zu mehreren Unfällen mit betrunkenen Lenkern ist es am Freitag und Samstag in der Früh in Salzburg gekommen.

Ein 37-jähriger Deutscher krachte gegen 1.00 Uhr auf der Großglockner Landesstraße zwischen Bruck und Fusch gegen eine betonierte Einhausung eines Wasserrohrs. Der Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Lenker wurde schwer verletzt. Ein Alkohol-Vortest ergab 1,62 Promille.

In der Stadt Salzburg kam am Freitagabend ein 48-jähriger Salzburger auf der Maxglaner Hauptstraße mit seinem Wagen in einer Kurve zu weit auf die Gegenfahrbahn.

Er kollidierte frontal mit dem Pkw eines 26-jährigen Österreichers. Der Mann und seine 25-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Dem Unfallverursacher, der 2,44 Promille Alkohol intus hatte, wurde der Führerschein noch am Unfallort vorläufig abgenommen.

In Anif im Flachgau prallte am Freitag gegen Mitternacht ein 18-jähriger Autofahrer beim Abbiegen von der Ahorn- in die Alpenstraße gegen den Pkw einer 63-Jährigen. Er dürfte den Wagen übersehen haben, informierte die Polizei. Die Frau, die offenbar leicht verletzt wurde, war mit 0,84 Promille am Steuer gesessen. Die Beamten nahmen ihr den Führerschein ab. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.