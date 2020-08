Bauer in Kärnten unter seinem Traktor begraben und schwer verletzt

Beim Einbringen von Heuballen ist am Freitag in Feldkirchen in Kärnten ein 40-jähriger Bauer mit seinem Traktor verunglückt. Laut Polizei stürzte der Traktor über eine steile Böschung und überschlug sich, der Lenker wurde darunter begraben.

Sein Vater sah das Unglück und hob den Traktor mit seinem eigenen Fahrzeug an, die Retter bargen den schwer verletzten Landwirt, der ins Spital geflogen wurde.