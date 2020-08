57-Jähriger bei Traktor-Überschlag schwer an Beinen verletzt

Ein 57-jähriger Landwirt ist bereits am Mittwoch in Bizau (Bregenzerwald) mit seinem Traktor rund 30 Meter über eine steile Wiese abgestürzt und hat sich mit seinem Fahrzeug mehrmals überschlagen. Der Mann wurde dabei aus der Fahrerkabine geschleudert und erlitt schwere Verletzungen an beiden Beinen, informierte die Polizei. Er wurde nach der Erstversorgung mit dem Helikopter ins Spital geflogen.

Der 57-Jährige war kurz vor 16.00 Uhr mit seinem Traktor und einem mit Heu beladenen Anhänger von Bizau in Richtung Bezau unterwegs. In der Ortsparzelle Wanne kam er aus unbekannter Ursache von der Gemeindestraße ab und stürzte über die steile Wiese ab.