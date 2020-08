Starkregen statt Sommerabend: Feuerwehren im Dauereinsatz

Innerhalb von zehn Minuten fielen etwa an der Station Hohe Warte 20 Liter Regen. Die Gewitterzelle zog dann langsam in Richtung Westen und in den westlichen Stadtteilen kam es dann stellenweise zu großem Hagel. Auch Sturmböen von bis zu 93 km/h wurden laut dem Wetterdienst Ubimet auf der Jubiläumswarte gemessen. Ledigilch für Vorarlberg wurde keine Unwetterwarnung ausgerufen.

Niederösterreich

In Feistritz am Wechsel in Niederösterreich war die L134 für mehrere Stunden nicht passierbar. Drei Murenabgänge blockierten die Fahrbahn.