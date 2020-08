Sonne, Regen und Gewitter bestimmen das Wetter am Wochenende

Im Norden und Osten sind bereits am Freitagmorgen und am Vormittag einige Regenschauer dabei. Die Sonne scheint nur vorübergehend. In Rest-Österreich ist es zunächst sonniger, bevor auch im restlichen Land Regenschauer und Gewitter immer wahrscheinlicher werden.

Der Nachmittag verläuft dann nahezu überall gewitteranfällig bei Tageshöchstwerten zwischen 22 und 29 Grad. Dazu ist es teilweise sehr schwül.