Wiener Info-Mail zur Corona-Impfung für Ü-90-Jährige sorgt für Verwirrung

Die wichtige Info für alle Impf-Interessierten oder bereits angemeldete Personen: Ab kommender Woche gibt es ein Zusatzkontingent von 9.000 Impfdosen für Über-90-Jährige.

Die Impftermine finden im Austria Center oder in einem der drei Impfzentren der ÖGK statt. Vor Ort sind unbedingt die E-Card sowie ein Lichtbildausweis sowie der Buchungscode vorzulegen. Die Anmeldung erfolgt unter www.impfservice.wien.

Detail am Rande: Unter anderem in Niederösterreich ist diese Informationsnachricht per Mail seit Beginn der Impfkampagne gängige Praxis. Hier schickt das NÖ Impfservice regelmäßig die Infos für die nächste Impfgruppe an alle angemeldeten Personen aus. Für Verwirrung hat das noch nie gesorgt.