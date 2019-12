Wiener Heumarkt: Turm verschwindet, Hotel wächst

Das kam dann doch überraschend: Das viel diskutierte Hochhaus-Projekt am Heumarkt wird noch einmal komplett überarbeitet. Wie am Freitag bekannt wurde, ist der Wohnturm gestrichen. Der KURIER erklärt, wie es dazu kam und was das für den Welterbestatus der City heißt.

Was wurde genau vereinbart?

Projektentwickler Michael Tojner und Stadt Wien haben sich auf ein Alternativ-Projekt geeinigt, das ohne 66-Meter-Turm auskommt. Dieser hätte 50 Eigentumswohnungen und 40 Hotelappartements beherbergen sollen. Das (mit technischen Aufbauten) 48 Meter hohe Hotel Intercontinental wird wie geplant abgerissen und durch einen Hotel- und Kongresskomplex ersetzt. Allerdings wird der Bau wohl höher, sagt Landtagspräsident Ernst Woller ( SPÖ): Die Hotelflächen aus dem Turm sollen im neuen Gebäude Platz finden. Eine genaue Höhenangabe blieb Woller schuldig.