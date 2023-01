Wiener Heisl-Kerzen kommen ins Museum

Wappler

Die Wiener Variante (ab acht Euro) trägt aber Wörter wie „Wappler“, „Ned sudern“ und natürlich „Oida“. Für ihre ab 6. März erhältlichen Heisl-Duftkerze arbeitet Bienert mit „Holy Shhht“ zusammen. Das Unternehmen entwickelt nachhaltige Klodüfte. Auch die Kerzen selbst sind keine Massenware: Gegossen werden sie in Bienerts Küche, bestehen aus reinem Sojawachs ohne Palmöl und Petroleum.

Rechtzeitig vor dem Valentinstag am 14. Februar wird es die Kerzen im Shop des MuseumsQuartiers geben. Dafür produziert Bienert sogar ein Special mit „Leiwande Oide“, „Schnuckimausi“ oder „Schoarfes Haserl“. Ebenfalls im Februar startet der Verkauf in Niederösterreich im Kremser Karikaturen Museum parallel zur Ausstellung „Der unsterbliche Österreicher“.

Wer die Kerzen schon jetzt kaufen will, kann das im Hotel Motto auf der Mariahilfer Straße 71 und bei „Fachl“ im Auhofcenter in der Albert-Schweitzer-Gasse 6. Online bestellen geht über Instagram (wiener_kerze) oder per Mail (kerzenkabinett@gmail.com).