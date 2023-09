Wiener Grünen kündigen Initiative zu Wohnkosten-Volksbefragung an

Laut den Grünen sind das in Wien rund 60.000 Unterschriften. Dafür, so betonte man, gebe es keine zeitliche Begrenzung. Würden die Unterschriften gesammelt und erfolgreich eingereicht, müsse die Stadt an sämtliche rund 1,1 Mio. Wahlberechtige Wahlkarten mit den gewünschten Fragen übermitteln.

Die Themen, die abgefragt werden sollen, drehen sich allesamt um den Bereich Wohnen. Die Grünen fordern etwa eine Koppelung der Wohnbeihilfe an den Verbraucherpreisindex. Tatsächlich seien die Einkommensstufen schon lange nicht mehr angepasst worden, kritisieren sie. 30.000 finanzschwache Haushalte hätten dadurch in den vergangenen Jahren Anspruche verloren.

