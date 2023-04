Wiener Grüne schlagen "Grünes Wohngeld" vor

Außerdem wollen die Grünen junge Menschen in Ausbildung unterstützen. Durch das Mindesteinkommen sind viele junge Menschen in Ausbildung (insbesondere Lehrlinge, Studierende) von der Unterstützung durch Wohnbeihilfe ausgeschlossen. Nach Ansicht der Grünen sollte das Erfordernis eines Mindesteinkommens für Menschen unter 26 in Ausbildung generell entfallen.