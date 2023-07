Wiener Grüne fordern Gratis-Öffis und Gratis-Bäder an Hitzetagen

Schnelle Abhilfe soll an Hitzetagen mit über 30 Grad Gratis-Eintritt in Wiens Freibäder sowie Gratis-Öffis bringen. "Dadurch wären weniger Autos auf der Straße, die sich in der Sonne aufheizen und man bekommt mehr Leute in die Öffis", erklärten die Parteivorsitzenden Judith Pühringer und Peter Kraus.